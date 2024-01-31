Aydın’daki kesik baş cinayeti aydınlandı

Olay, 14 Ocak 2024 tarihinde Söke-Kuşadası yolu üzerinde Granta mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Granta mevkiinde boş bir arazide başı vücudundan ayrılmış ve çuval içine konulmuş olduğu öğrenilen erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekii sevk edildi. Bölgeye hızla gelen ekipler, olay yerini güvenlik çemberine alarak incelemelere başladı. Bölgeye gelen nöbetçi savcının incelemesi sonucunda ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



KAYIP OLARAK ARANIYORDU, CESEDİ BULUNDU

Bulunan cesedin 14 Aralık 2023 tarihinde evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 4 çocuk babası Şerafettin Akalın'a ait olduğu tespit edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



ÖZEL EKİP KURULDU

Kamuoyuna "Kesik baş cinayeti" olarak yansıyan olayın ardından, yapılan araştırma sonucu kimlik bilgileri tespit edilen Şerafettin Akalın'ın öldürülmesi olayının fail yâ da faillerinin tespiti ve yakalanması amacıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı'na bağlı JASAT ekipleri tarafından çalışmalara destek sağlandı.