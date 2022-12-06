Aydın’daki provokasyon kokan olayın altından karı-koca anlaşmazlığı çıktı!

5 Aralık günü Efeler Mahallesi 1353 Sokak'ta Alevi vatandaşların yaşadıkları 2 daireye kırmızı boya ile çarpı işareti atıldı. Provokasyon kokan olaya ilişkin Didim Güvenlik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

KOCASI İLE ARASINI DÜZELTMEK İÇİN YAPMIŞ

Yapılan çalışma sonucunda, 2 yıldır aynı adreste yaşayan U.S ve M.S çifti arasında sıkıntılar olduğu ve U.S'nin son 1 aydır dışarıda otellerde konakladığı öğrenildi. Durumu düzeltmenin yollarını arayan M.S'nin kocası U.S ile arasını düzeltmek için evin kapısına çarpı işaretleri yaptığı tespit edildi.

"SİYASİ AMAÇ GÜTMÜYOR"

Olayla ilgili adli işlem başlatılırken M.S'nin eylemi siyasi amaç gütmeden yalnızca eşi ile arasını düzeltmek için gerçekleştirdiği saptandı.