Haberler Yaşam Haberleri Aydın'daki 'yeşil reçete' çetesine operasyon! 10 gözaltı
Giriş Tarihi: 8.1.2024 16:16

Aydın'daki 'yeşil reçete' çetesine operasyon! 10 gözaltı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yeşil reçeteyle satılan ilaçları, usulsüz reçete ve rapor düzenleyip, piyasaya sürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan doktor, hastane çalışanı, eczacı kalfalarının da aralarında olduğu 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DHA
Aydın’daki ’yeşil reçete’ çetesine operasyon! 10 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir doktorun yeşil reçeteyle satılan ilaçları yazdığı ihbarıyla çalışma başlattı. Ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Aralarında 1 doktor, 2 hastane çalışanı ve 2 eczacı kalfası da olan şüphelilerin yeşil reçeteyle satılan ilaçları, usulsüz reçete ve rapor düzenleyip piyasaya sürdükleri ve sattıkları tespit edildi. Ekipler, 5 Ocak sabah saatlerinde Nazilli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında doktor R.Ü.G. olmak üzere G.Ö., V.G., H.C., Ş.K., İ.K., B.T., C.D. ve M.G. gözaltına alındı. Şüphelilerden D.U. ise aynı gün akşam saatlerinde Didim ilçesinde yakalandı. 10 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Aleyna’nın eskisi Demet’in yenisi oldu
HDP/DEM'den CHP'ye gözdağı: Oyumuzu vermeyiz
Murat Kurum: 16 milyon İstanbullu kardeşimizle birlikte yöneteceğiz
SON DAKİKA! Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk açıklama: Kutlu yolculuğun adımını attık
Murat Kurum "İlk günden işe koyulduk" diyerek paylaştı: 'İstanbul'un ulaşım çilesini bitireceğiz' mesajı
Sloganlar değil projeler kazanacak
Fizik kondisyonu bir devrelik
Murat Kurum
Tiyatro teklifi aldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın'daki 'yeşil reçete' çetesine operasyon! 10 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA