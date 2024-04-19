Haberler Yaşam Haberleri Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar: Bora Kaplan’ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Giriş Tarihi: 19.4.2024 23:20 Son Güncelleme: 20.4.2024 00:44

Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar: Bora Kaplan’ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yapılan yargılamada ara karar açıklandı. Ayhan Bora Kaplan’ın da aralarında bulunduğu 28 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar: Bora Kaplan’ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 28'i tutuklu 61 sanığın yargılanması 16 Nisan'da Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Kaplan'ın da aralarında bulunduğu sanıkların ilk savunmalarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme Başkanı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına ve tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar: Bora Kaplan’ın tutukluluğunun devamına karar verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA