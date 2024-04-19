Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar: Bora Kaplan’ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 28'i tutuklu 61 sanığın yargılanması 16 Nisan'da Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.
Kaplan'ın da aralarında bulunduğu sanıkların ilk savunmalarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme Başkanı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına ve tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.