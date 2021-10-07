Ayı saldırısına uğrayan Keser: Yalnız pençe vurmadı, elimi de parçaladı

Elimi itince elimi bayağı parçaladı. Sonradan ne olduysa cenabı Allah demek ki böyle geri çevirir gibi geri dönüp kendini toparlayıp yerine gidince ben de o esnada kendim ormandan dışarıya attım. İnşallah peşimden gelmez dedim. Aşağıya inerken o esnada benim hanım aradı. Arayınca dedim ki 'hemen milleti topla peşime gelsinler, burada beni ayı parçaladı'. Oradan köye gelişime 5-6 kilometrelik bir yol var. 5 kilometre boyunca dağdan aşağıya yürüyerek gelmişim. Beni sırtlayarak ambulansa yetiştirip Ovacık'a getirdiler. Allah devlete zeval vermesin Ovacık'ta da helikopter beni apar topar Elazığ'a yetiştirdi. Burada da doktorlarımızdan cenabı Allah razı olsun, iyi ki varlar. Beni selamete getirdiler, sağ olsunlar. Cenabı Allah daha var etsin doktorlarımızı da ordumuzu da Allah keder vermesin. Güzel ilgileniyorlar şu anda da. Yavaş yavaş da toparlanıyorum."