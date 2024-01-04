Haberler Yaşam Haberleri Ayla Algan vefat etti
Giriş Tarihi: 5.1.2024

Ayla Algan vefat etti

Hande ERDEM
Ayla Algan vefat etti
Tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, 86 yaşında hayata veda etti. İstanbul'daki evinde dün akşam senaryo okurken rahatsızlanan Algan, ambulansla Taksim'deki bir hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Algan, müdahalelere rağmen kutarılamadı. Hayatının son dönemine kadar İstanbul Drama Sanat Akademisi'nde eğitim veren sanatçı için yarın saat 10.30'da İBB Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Algan, Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek. Tiyatro dalında 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi olan Algan, Sadri Alışık ile oynadığı, kült haline gelmiş "Ah Güzel İstanbul" filmiyle gönüllerde yer edinmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı taziye mesajında, "Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Ayla Algan Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan duyurdu! İBB adayını pazar günü açıklayacağız
Reflüyü tamamen bitiren yöntem! Tek yapmanız gereken 10 dakika boyunca...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP Denizli’de 'Büyükşehir adaylığı' kaosu
Pıhtı atma salgını mı var?
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Partiden istifa edip AK Parti'ye katıldılar
Pedofili skandalıyla da gündeme gelen Ekşi Sözlük'e bir erişim engeli daha!
Nereden nereye
Son dakika: Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
Son dakika: Ömer Çelik duyurdu! AK Parti adayları ne zaman açıklanacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayla Algan vefat etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA