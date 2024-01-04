Ayla Algan vefat etti

Tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, 86 yaşında hayata veda etti. İstanbul'daki evinde dün akşam senaryo okurken rahatsızlanan Algan, ambulansla Taksim'deki bir hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Algan, müdahalelere rağmen kutarılamadı. Hayatının son dönemine kadar İstanbul Drama Sanat Akademisi'nde eğitim veren sanatçı için yarın saat 10.30'da İBB Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Algan, Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek. Tiyatro dalında 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi olan Algan, Sadri Alışık ile oynadığı, kült haline gelmiş "Ah Güzel İstanbul" filmiyle gönüllerde yer edinmişti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı taziye mesajında, "Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Ayla Algan Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.