Aylin Sözer cinayetinde kritik materyal incelemesi... “Sanığın telefonuna uzaktan bağlanılıyor mu”

Korkunç olay 29 Aralık 2020 günü İstanbul Maltepe'de gerçekleşti. Kemal Ayyıldız, akademisyen Aylin Sözer'i vahşice katledip sonrasında hiçbir şey olmamış gibi de ona ait banka kartlarıyla işlemler yapmaya çalıştı. Takılarını bile aldı. Ardından da kardeşinin göndermiş olduğu hesap numarasına para göndermeye çalıştı. Evi de ateşe verdi.



TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ



Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından Ayyıldız hakkında "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçu başta olmak üzere 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kardeşi Murat Delbe'nin de olay günü IBAN numarasını göndererek, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs" ettiği gerekçesiyle 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



BİLİM-KURGU FİLMİ GİBİ SAVUNMA



Yargılamada izahtan vareste savunma yapan Kemal Ayyıldız, Aylin Sözer'in evine girer girmez maskeli bir şahsın ensesine vurup kendisini banyoya sürüklediğini söyleyerek, "Orada Aylin hanımın cesedini gördüm, boğazı kesilmişti. Maskeli şahıs tabletten bana çocuklarımın görüntülerini izletip tehdit ederek dediklerini yapmazsam aileme zarar vereceğini söyledi. Kendisi evden ayrıldıktan sonra evi yakmamı istedi" dedi. Maskeli şahsın kendisini tehdit ederek evden ayrıldığını öne süren sanık, "Şahıs evde bıraktığı tablete uzaktan erişim sağladı ve beni tehdit etmeye devam etti" diye konuştu.



MAHKEMEDEN KRİTİK İNCELEME VE SORULAR



Mahkeme, Sözer'i katleden Ayyıldız'ın olayı planladığı, gerek sosyal medyadan gerekse kişisel telefonundan rahatsız ettiği yani cinayetin adım adım geldiği iddiasını araştırırken talihsiz kadının evindeki elektronik cihazları incelemeye aldırdı. Bir inceleme de izahtan vareste savunmayla suçtan kurtulmaya çalışan sanığın telefonuna geldi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazan mahkeme, sanığın telefonuna ve bağlı olduğu tablete uzaktan bağlanarak senkronize bir şekilde üçüncü bir şahsa mesaj gönderilmesinde kullanılabilecek bir program bulunup bulunmadığını sordu. Böyle bir program varsa söz konusu programa ne şekilde erişim sağlandığı konusunda bilgi verilmesini istedi. Davanın seyrini etkileyip etkilemeyeceği merak edilen araştırmanın sonucunun duruşmadan önce dosyaya gönderilmesi talep edildi.