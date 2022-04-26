AYM üyesi İrfan Fidan ve eşi o gazeteleri affetmedi

HDP'den Milletvekili seçilip daha sonra istifa eden Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu bazı sosyal medya hesapları, 2020 Aralık ayında isim vermeden Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyeliğine, buradan da AYM'ye üye olarak atanan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve ailesi hakkında, bazı ispatlanamayan iddialarda bulundu.

"FETÖ'NÜN İTBARSIZLAŞTIRMA OPERASYONU"

Fidan, söz konusu iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, "Yalan, ortaya atanlar hakkında suç duyuru yapılıyor. Tazminat davası açacağım" dedi. İddiaların ortaya atılmasına sebep olarak ise, "Anayasa Mahkemesi (AYM) adaylığım öncesi FETÖ'nün itibarsızlaştırma operasyonu" şeklinde cevap verdi. Fidan ve eşi Sibel Özalp Fidan, başta Ahmet Şık olmak üzere iddiaların yayınlandığı Evrensel ve Birgün Gazetesi sorumluları hakkında, "hakaret" ve "iftira" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

BİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜP, İFTİRA ATTILAR

Fidan'ın avukatı aracılığıyla savcılığa sunulan dilekçede, Ahmet Şık'ın yaptığı paylaşımların her ne kadar isim belirtmeden yapılmışsa da, açık bir şekilde İrfan Fidan'ın hedef aldığı vurgulandı. Fidan'ın, söz konusu paylaşımlarla çirkin ithamlara da maruz bırakıldığı anlatılan dilekçede, "Söz konusu bu ifadelerle müvekkilimiz hakkında ağır isnatlarda bulunulmuş, hakaret edilerek onur, şeref ve saygınlığına saldırılmıştır. Yine müvekkilimize iftira atılarak, aile yaşantısında hiç yaşanmamış olaylar yaşanmış gibi gösterilmek suretiyle, müvekkilimiz kamuoyu nezdinde küçük düşürülmeye çalışılmıştır. İlgili gönderileri yayınlayan kişi le birlikte hareket eden kişilerin eylemleri Türk Ceza Kanunu'nda şüphesiz ki suç teşkil etmektedir" denildi. Fidan'ın eşi Sibel Özalp Fidan'ın da aynı suçlamalarla yaptığı suç duyurusunda, Ahmet Şık'ın paylaşımlarıyla eşi İrfan Fidan'ın hedef alındığı vurgulandı.

'AHMET ŞIK TWEETLEDİ, BİZ YAZDIK'

Fidan ailesinin şikayeti arsından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Birgün.net ve evrensel.net internet sitesinin sorumlu müdürleri Uğur Koç ve Görkem Kınacı'nın şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. Şüpheliler ifadelerinde şikayete konu haberin Ahmet Şık'ın twitter üzerinden yaptığı paylaşımları ve devamında gelen HSK açıklamasının haberleştirilmesinden ibaret olduğunu iddia ettiler. Ahmet Şık hakkında 'Hakaret ve İftira' suçlarından yürütülen soruşturma, Şık'ın milletvekili olması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

DAVA AÇILDI

Dosya, Uzlaştırmaya büroya gönderildi. Fidan ailesi haberleri affetmedi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüphelilerin hazırladıkları 11 Aralık 2020 tarihli haberlerde kullanılan ifadeler, bölüm başlığı, olayların anlatılış biçimleri ve isnatları hep birlikte değerlendirildiğinde; ''Özel hayatıyla ilgili sırrını öğrenen eşi ile kavga çıkınca, dişini kırana dek dövdüğü karısı darp raporu alıp kendisini ....'' şeklindeki ifadelerin, öğretmen olan müştekinin aldatıldığını ve eşi tarafından dövüldüğünü iddia etmesi nedeniyle, onur, şeref ve saygınlığı ile toplum içindeki itibarını zedeler mahiyette olduğu gerekçesiyle dava açıldı. İddianamede söz konusu haber içeriğinin Fidan ailesini küçük düşürmeye matuf olduğu kaydedildi. Şüpheliler hakkında, 'Hakaret' suçundan dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.