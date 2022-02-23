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Giriş Tarihi: 24.2.2022

AYM’den sağlıkta şiddete taviz yok

İLKER TURAK İLKER TURAK
AYM’den sağlıkta şiddete taviz yok
ANAYASA Mahkemesi, sağlık çalışanlarına karşı işlenen bazı suçlarda cezanın artırımını ve ertelenmemesini öngören kuralların Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi. Sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlarda, söz konusu fiil nedeniyle cezalarda yarı oranında artırım öngörülmesinin mükerrer cezalandırmaya sebebiyet verdiği, sağlık çalışanlarına böyle bir ayrıcalığın tanınmasının kanun önünde eşitlik ilkesiyle çeliştiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunuldu. Başvuruyu değerlendiren AYM, "İtiraz konusu kuralların öngördüğü müeyyide artırımı ve hapis cezasının ertelenmesinin yasaklanması, sağlık personelinin huzur ve sükûnu, şöhret veya haklarının korunması ile kamu düzeninin korunmasını sağlamak amacıyla getirilmiştir. Sağlık çalışanlarının hedef alındığı suçların yaygınlaşması sağlık hizmetinin verimli şekilde verilememesine de neden olacağından kuralın kamu yararı amacıyla öngörüldüğünde kuşku bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi. AYM, söz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar verdi.

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AYM’den sağlıkta şiddete taviz yok
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