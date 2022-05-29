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Giriş Tarihi: 30.5.2022

Aynı gün evlenip balonla tur attılar

Aynı gün evlenip balonla tur attılar
Afyonkarahisarlı iki kardeş, aynı gün düğün yapıp, bindikleri sıcak hava balonunda keyifli dakikalar geçirdi. Butik otel işleten 32 yaşındaki Aziz Ahmet Özdemir, 5 yıl önce İstanbul'da tanıştığı 33 yaşındaki Taylandlı Fon Matchaset bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Özdemir ile Matchaset'in Afyonkarahisar'da 6 ay önce nikâhları kıyıldı. Müslüman olan Matchaset, "Yağmur" ismini kullanmaya başladı. Özdemir'in 30 yaşındaki kardeşi Rahmi de İzmir'de tanıştığı Hediye Kömürcüoğlu ile evlenmeye karar verdi. Üçlerkayası köyündeki evlerinin önünde birlikte düğün yapan iki kardeş, damatlıkları, eşleri de gelinlikleriyle geldikleri Döğer beldesi Frigya'daki Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonuna bindi. AA

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Aynı gün evlenip balonla tur attılar
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