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Giriş Tarihi: 9.1.2024

Aynı isim ve soyadlı hastaya böbrek nakli

Aynı isim ve soyadlı hastaya böbrek nakli
Ankara'da lise öğrencisi Muhammed Bera Güneş geçen ay nörolojik rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Çocuk Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Muhammed'in kalp, karaciğer, akciğer, böbrekleri ve korneaları operasyonla alınıp, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ile Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 5 hastaya nakledildi. Muhammed'in böbreğinin nakledildiği kişinin onunla aynı isim ve soyada sahip 18 yaşındaki Muhammed Güneş olduğu öğrenildi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki başarılı operasyonla böbrek nakledilen Muhammed Güneş (18) 4 yıldır nakil sırası bekliyordu.


Organları bağışlanan Muhammed Bera Güneş

Prof. Dr. Aydın Dalgıç ve ekibinin başarıyla gerçekleştirdiği bu organ nakli operasyonu bağışçıyla aynı isim ve soy isme sahip hasta olması açısından ilk oldu. Organları bağışlanan gencin ailesine teşekkürlerini ileten Muhammed, "Benimle aynı isim ve soyadına sahip kişinin böbreğiyle yaşama tutunduğumu, nakil olduktan 3 gün sonra öğrendim. Çok şaşırdım, duygulandım. Gerçekten büyük bir tesadüf bu. Hem adaşım hem yaşıtım" dedi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Transplantasyon Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Aydın Dalgıç da "Yaşamını kaybeden, organları bağışlanan Muhammed Güneş isimli gencimizle, nakil için tüm doku, kan değerleri uyan hastamızın isim ve soy isminin de aynı olması, bizleri de çok şaşırttı, duygulandırdı. Ben bu duruma 'Muhammed mucizesi' diyorum" şeklinde konuştu. AA

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Aynı isim ve soyadlı hastaya böbrek nakli
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