Aynı yolda iki farklı kaza: 4 ölü, 3 yaralı

Konya-Aksaray karayolunu 40. kilometresinde sabah saatelrinde meydana gelen kazada Aksaray'dan Konya istikametine gelmekte olan Sefer Işık idaresindeki plakalı otomobil, Konya istikametine 'U' dönüşü yapmakta olan Erol Gökçil idaresindeki tırın römorkuna çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan 2'si kadın 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı bir çocuğunda hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

'LASTİK DEĞİŞTİRİKEN OTOMOBİL ÇARPTI'

Diğer kaza gece saatlerinde yine Konya-Aksaray karayolunun 48. kilometresinde yaşandı. Vahit Kulak idaresindeki aracın seyir halindeyken lastiği patladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Lastiği tamir etmeye çalıştıkları sırada araçtakilerden Mahmut Ulaş, cep telefonunun ışığıyla yoldan geçen diğer sürücüleri uyarmaya çalıştı. Bu sırada Süleyman Tosun'un kullandığı otomobil, Mahmut Ulaş ile diğer arkadaşlarına çarptı. Mahmut Ulaş olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer iki yaralı ise Konya Şehir Hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.