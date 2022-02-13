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Giriş Tarihi: 14.2.2022

Ayrılık kâbusu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ayrılık kâbusu
İZMİR Bornova'da, eşinden boşandıktan sonra kendi hayatını kurup kızıyla yaşam mücadelesi veren 33 yaşındaki Tuğçe D., bir süre önce tanıştığı erkek arkadaşının Fransız asıllı bir kadınla evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Ancak erkek arkadaşı H.K. (40) bu durumu bir türlü kabul etmedi ve genç kadının kabusu olmaya başladı. Yaşadıklarını SABAH ile paylaşan Tuğçe D., "Ölüm tehditleri savuruyor. İşe giderken önüme çıkıyor. Takip ediyor, ne yapsam ne etsem peşimi bırakmıyor. Ondan kurtulmak için intihar etmeyi bile düşündüm. Uzaklaştırma kararı aldırdım defalarca. Şimdi ihlalden cezaevine girdi. Ama çıkınca can güvenliğim yok. Korkuyorum. Ne olur bana yardım edin" dedi. Tuğçe D. sözlerine şöyle devam etti: "Cezaevinden çıktığı zaman beni öldüreceğini biliyorum bu yüzden devlet büyüklerimizden yardım istiyorum."

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Ayrılık kâbusu
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