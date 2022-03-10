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Giriş Tarihi: 10.3.2022

Ayrılmak isteyen nişanlısını öldürdü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Ayrılmak isteyen nişanlısını öldürdü
Bursa'da bir kişi, kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısını bıçaklayarak öldürdü, annesini de ağır yaraladı. Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Oktay Hürmet (23), kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcü'nün evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Oktay Hürmet, mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü'yü defalarca bıçakladı. Hürmet, kendisini engellemeye çalışan Üzümcü'nün annesi İfakat Evci'yi de karnından bıçakladıktan sonra otomobiliyle olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üç gün sonra doğum günü olduğu belirtilen Asya Pınar Üzümcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı annesi İfakat Evci ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araştırma başlatan polis, Sakarya'ya gittiği belirlenen zanlıyı takibe aldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçan Oktay Hürmet, Pamukova ilçesi girişinde otomobiliyle kaza yaptı. Yaralanan oktay Hürmet ile yanında bulunan arkadaşı Alican V. (26) gözaltına alındıktan sonra tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

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Ayrılmak isteyen nişanlısını öldürdü
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