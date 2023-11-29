Ayrılmak isteyen sevgilisini sokakta katletti

Ankara'nın Mamak ilçesinde silah sesini duyan çevre sakinleri polise ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, tartıştığı bir kadın tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hasan Doğan'ın (42) hayatını kaybettiğini belirledi.Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı Neşe Beydoğan'ı (28) olay yerinde cinayette kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.Cinayeti işleyen iki çocuk annesi Neşe Beydoğan ilk ifadesinde, komşusu olan 3 çocuk babası Hasan Doğan ile sevgili olduklarını ve anlaşamadıkları için kısa süre önce ayrıldıklarını ancak Doğan'ın ayrılığı kabul edemediğini ve kendisini taciz ettiğini ileri sürerek cinayeti işlediğini beyan etti. Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Ancak çiftin tanıdıkları, Hasan Doğan'ın ayrılmak istemesi nedeniyle Neşe Beydoğan tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü.