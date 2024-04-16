Ayşe leylek, bu yıl eşiyle geldi

Bartın'ın Tabanözü Köyü'nde, yuva yaptığı elektrik direğine 9 yıldır gelen ve 'Ayşe' adı verilen leylek, köylülerin maskotu oldu. Köylülerden Ayşe Altuğ (58), 'Ayşe' isimli leyleğin bu yıl eşiyle birlikte geldiğini söyleyerek, "Köyde yaşayanlar olarak her yıl gelmesini bekliyoruz. Gelmezse merak ediyoruz. Bu sene yuvayı köylüler olarak biz temizledik. Temizlik yaptıktan sonra 'Ayşe' ve erkek leylek geldi. Yuvalarına yattılar" dedi. Meraklı köylüler, 3 yumurtası bulunan leyleğin her yıl yavrularını beslemesini ve hareketlerini izliyor.