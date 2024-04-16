Haberler Yaşam Haberleri Ayşe leylek, bu yıl eşiyle geldi
Giriş Tarihi: 17.4.2024

Ayşe leylek, bu yıl eşiyle geldi

Ayşe leylek, bu yıl eşiyle geldi
Bartın'ın Tabanözü Köyü'nde, yuva yaptığı elektrik direğine 9 yıldır gelen ve 'Ayşe' adı verilen leylek, köylülerin maskotu oldu. Köylülerden Ayşe Altuğ (58), 'Ayşe' isimli leyleğin bu yıl eşiyle birlikte geldiğini söyleyerek, "Köyde yaşayanlar olarak her yıl gelmesini bekliyoruz. Gelmezse merak ediyoruz. Bu sene yuvayı köylüler olarak biz temizledik. Temizlik yaptıktan sonra 'Ayşe' ve erkek leylek geldi. Yuvalarına yattılar" dedi. Meraklı köylüler, 3 yumurtası bulunan leyleğin her yıl yavrularını beslemesini ve hareketlerini izliyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayşe leylek, bu yıl eşiyle geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA