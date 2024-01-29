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Giriş Tarihi: 29.1.2024 13:31

Ayşegül Çınar’ı öldürmüştü! İfadesi hayrete düşürdü: Gitsin diye vurdum!

Ankara’da M.A. eski sevgilisi Ayşegül Çınar’a av tüfeğiyle kurşun yağdırdı. Saklandığı gecekonduda yakalanan cani sevgilisinin ifadesi şoka uğrattı: Gitsin diye vurdum!

DHA
Ayşegül Çınar’ı öldürmüştü! İfadesi hayrete düşürdü: Gitsin diye vurdum!

Kadın cinayetlerinin son adresi Ankara'ydı. M.A., yanında 2 kişi ile evine gelen eski kız arkadaşı Ayşegül Çınar'a av tüfeği ile ateş açtı. Çınar, olay yerinde hayatını kaybederken M.A. kaçtı!

Sincan'da saklandığı gecekonduda yakalanan cani sevgili, nöbetçi hakimlikçe 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. M.A.'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

M.A., Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi olduğunu söyleyerek, "O akşam Ayşegül kapıma geldi. Ayşegül'ün yanında 2 kişi daha vardı, gelenleri tanımıyorum. Ayşegül, kapıya vurunca ben de 'gitsin' diye kapıyı araladım ve aradan 2 el ateş ettim. Kurşunlardan biri Ayşegül'e denk gelmiş. Benim öldürmek gibi bir amacım yoktu. Korkutmak ve 'kapımdan gitsin' diye ateş ettim. Pişmanım" dedi.

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Ayşegül Çınar’ı öldürmüştü! İfadesi hayrete düşürdü: Gitsin diye vurdum!
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