Ayşenur öğretmenin şehadetiyle Necmettin öğretmenin ailesinin de yüreği sızladı

Oğlunun şehadetinin üzerinden 5 yılı aşkın süre geçtiğini belirten Yılmaz, "Çok üzülüyoruz aile olarak ama hayatın da bir gerçeği var. Allah'a hamdüsenalar olsun ki şehadet şerbetiyle bizi taçlandırdı. Rabbim milletimizi muvaffak etsin." dedi.

Hamit Yılmaz, öğretmen Ayşenur Alkan'ın, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli saldırıda 21 yaşında hayatını kaybetmesine ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Gaziantep'te şehadet şerbeti içen öğretmenimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Gaziantep'e atılan roketle PKK tarafından şehit edilen öğretmenimiz de bizim evladımızdır. Yüreğimiz aynı sızıyla sızladı. Necmettin öğretmen gibi onu da rahmetle yad ediyorum. Annesine, babasına sabrı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlara katılan güvenlik güçlerine başarılar dileyen Yılmaz, "Allah ordumuzun ayağına taş değdirmesin, muzaffer etsin inşallah. Hepsine, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kabrinden sevgi ve selamlar sunuyorum." diye konuştu.

Her 24 Kasım'da Necmettin öğretmeni dua ile andıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Allah şehadetlerini kabul etsin. Annesiyle beraber kabri başında dualarda bulunuyoruz. Allah kimseye böyle bir evlat acısı yaşatmasın. Anneye, babaya en büyük üzüntülerden biri evlat acısı, buna katlanmak çok zor. Evlat acısının tarifi imkansız, dile getirmekte zorlanıyorum. Şehitlerimiz bu vatanın yegane sahibi. Vatanımızın, milletimizin evlatları sağ olsun. Onlardan tek dileğim vatanlarına, milletlerine, bayraklarına sahip olsunlar. Tüm öğretmenlerimizin de şehit öğretmen Necmettin Yılmaz gibi evlatlar yetiştirmelerini temenni ediyorum. Allah hepsinden razı olsun."