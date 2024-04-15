Azerbaycan ‘da “Yeşil Dünya Dayanışma Yılı” konferansı düzenlenecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ilgili Kararnamesi ile 2024 yılı "Yeşil Bir Dünya İçin Dayanışma Yılı" olarak ilan edildi.

Bakü M.A.Topçubaşov Bilimsel Cerrahi Merkezi Bölüm Başkanı Günel Memmedova COP dolayısıyla yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin iklim değişikliğine katkıda bulunduğunu belirtti. Memmedova'nın açıklamaları şu şekilde; "Sağlık hizmetleri atıklarının büyük kısmının enerji maliyetlerinden geldiğini belirten Memmdova'nın verdiği bilgiye göre uzmanlar genel tıbbi atığı doğrudan tıbbi kurumlardan çıkan atıklar, ısıtma/soğutma sistemlerinde elektriğin alımından kaynaklanan dolaylı atıklar olarak iki grupta toplanıyor.

Bu atıkların çoğu sağlık hizmeti tedarik zinciriyle, yani tıbbi ürün/hizmetlerin üretimi, nakliyesi, kullanımı ve imhasıyla ilişkilidir. İklim değişikliği ile insan sağlığındaki düşüş arasındaki bağlantının birçok bileşeni var. Fosil yakıtların kullanımı atmosferdeki CO2 miktarını (aynı zamanda CH4, N2O) artırır. Bu da sıcaklıkların ve deniz seviyelerinin yükselmesine, dolayısıyla sellere ve kuraklıklara yol açıyor."