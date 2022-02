Azeri yazar Gülsüm Adilgızı il il şehitlikleri gezip şehit yakınlarının hikayelerini yazıyor

"HİÇBİR GÜÇ BİZİM BİRLİĞİMİZİ BOZAMAYACAK"

Yazdığı kitaplarda Türk şehitleri ile Azerbaycan şehitlerini anlatmak istediğini kaydeden Azeri Yazar Gülsüm Adilgızı, "Görüştüğüm her insan bu işten çok memnun kaldıklarını söyledi. Azerbaycan 30 yıldır Ermenistan işgalinde kaldı. Artık bu işgal sona erdi. Geçen yıl başlayan vatan muharebesi şunu gösterdi ki; Azerbaycan'ın kıymetli oğulları var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e minnettarız. Karabağ topraklarının işgalden kurtulması için elinden geleni yaptı. Bu yüzden bizler Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan minnettarız. Türk devleti her zaman Azerbaycan Devletinin yanında oldu. Her zaman Türk devleti ile bir arada oldu. Bir millet 2 devlet olarak birbirimizin yanında olduk. Yaz aylarında Türkiye'de yanan ormanlar değil de sanki biz Azerbaycanlıların yüreğiydi. Azerbaycan hükümeti de bu yangında ellerinden geleni yaptı. Biz bundan sonra hep bir arada olacağız. Kimse bizim birliğimizi bozamayacak" şeklinde konuştu.