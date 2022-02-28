Azeri yazar Gülsüm Adilgızı il il şehitlikleri gezip şehit yakınlarının hikayelerini yazıyor

Azeri Yazar Gülsüm Adilgızı, Ermenilerin Azerbaycan ile yapmış olduğu savaşlarda şehit olan askerlerin ve Hocalı Katliamında hayatını kaybedenlerin anılarını kitaplaştırdı. Azeri Yazar Gülsüm Adilgızı, Azerbaycan'da farklı dönemlerde savaşarak hayatını kaybeden 17 Kütahyalı Türk'ün hayatını kaleme aldı. Şehitlerin anısına 28 kitap yazan Azeri yazar yazdığı kitapları Türkiye'ye getirerek, il il dağıtmaya başladı. Ziyaret ettiği illerdeki şehitlikleri ziyaret edip kütüphanelere kendisinin kaleme aldığı kitaplarını bırakan Azeri yazar gördüğü ilgiden memnun kaldığını vurguladı.
"BÜYÜK BİR ŞEHİTLİK KİTABI HAZIRLAYIP CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HEDİYE EDECEĞİM"
Türkiye'de 26 ili gezip şehitlikleri ziyaret ederek şehitlerin kahramanlıklarını yakınlarından dinleyerek kitap yazmak için Türkiye Harp Mahlülleri Gaziler Şehit , Dul ve Yetimleri Derneği şubeleri ile İstanbul Şube başkanlığını ziyaret eden Azeri Yazar Gülsüm Adilgızı, "Bu kitapları Azerbaycan'da bulunan bütün devlet kütüphanelerine koyduk. Benim Türkiye'ye asıl geliş sebebim şehitlerimiz ile ilgili yazdığım kitapları Türkiye'de illerdeki şehitlikleri gezip hem yazdığım kitapları devlet kütüphanelerine koymak hem de şehit yekınlarıyla görüşüp kahramanlık hikayelerini kitaplaştırmak istiyorum. Büyük bir şehitlik kitabı hazırlayacağım. Azerbaycan şehitlik hikayeleri ile Türk şehit ve gazilerin kahramanlık hikayelerini anılarını bir kitapta toplayacağım. 45 günde Karabağın Ermenistan işgalinden kurtarılması ve bu savaşta Türkiyenin destekleri ve merhametleri ve kan birliğimizi anlatacağım. Karakuvetleri Komutanlığından yetişen ve şehit olan komutanların verdikleri destek ile İHA ve SİHA larla Türk milletinin dualarıyla savaşın nasıl kazanıldığını anlatacağım. Bunları bir kitapta toplayıp hem Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'e hem de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğim" dedi.
"TÜRK ŞEHİTLERİN KAHRAMANLIK HİKAYESİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ"
Gülsüm Adilgızı, "Şehit ve gazi yakınlarını ziyaret ettiğimde Er Tank onbaşı Serdar Bakar'ın bbası Mizbah Bakar ile konuştuğumda bana 'Biz hep düşmanlarla karşı karşıya kalıp mücadele verdiğimiz için tayakkuzdayız. Savaşçıyız ve güçlü kalıyoruz. Yoksa rehavete kapılırsak bizi böler ve yok ederler. Bizde Kurtuluş savaşı ile birlikte Çanakkale, 15 Temmuz ve Karabağdaki savaştaki gibi hep mücadeleci bir millet olduk."dedi. Beni çok duygulandırdı. Azerbaycanda dahi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgimiz sonsuzdur. Ona çocuklar dede diye seslenir. Millet bağı çok güçlüdür. Bunu düşmanların bölmesi mümkün değil. Gezdiğim illerdeki şehit yakınlarında da bu ruhi bağı hissettim. Iğdır'dan başlayan yolculuğumda Çanakkale'de olmak üzere İstanbul'a kadar geldim. Gittiğim yerlerde kitapları devlet kütüphanelerine, il valiliklerine, belediye başkanlıklarına, okullara ve şehit ve gazi ailelerine uğrayarak geldim. " dedi.
"HİÇBİR GÜÇ BİZİM BİRLİĞİMİZİ BOZAMAYACAK"
Yazdığı kitaplarda Türk şehitleri ile Azerbaycan şehitlerini anlatmak istediğini kaydeden Azeri Yazar Gülsüm Adilgızı, "Görüştüğüm her insan bu işten çok memnun kaldıklarını söyledi. Azerbaycan 30 yıldır Ermenistan işgalinde kaldı. Artık bu işgal sona erdi. Geçen yıl başlayan vatan muharebesi şunu gösterdi ki; Azerbaycan'ın kıymetli oğulları var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e minnettarız. Karabağ topraklarının işgalden kurtulması için elinden geleni yaptı. Bu yüzden bizler Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan minnettarız. Türk devleti her zaman Azerbaycan Devletinin yanında oldu. Her zaman Türk devleti ile bir arada oldu. Bir millet 2 devlet olarak birbirimizin yanında olduk. Yaz aylarında Türkiye'de yanan ormanlar değil de sanki biz Azerbaycanlıların yüreğiydi. Azerbaycan hükümeti de bu yangında ellerinden geleni yaptı. Biz bundan sonra hep bir arada olacağız. Kimse bizim birliğimizi bozamayacak" şeklinde konuştu.
"ÇANAKKALE ZİYARETİMDE 57.ALAYIN HİKAYESİ BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI"
2 gün önce Çanakkale'de olduğunu ve şehitlik alayını ziyaret ettiğini aktaran Gülsüm Adilgızı, "Çanakkale'deki ziyaretimde gördüklerimi hiç unutmayacağım. Ben çok hüzünlendim. Neden buraya bu kadar geç geldim. Çanakkale'de çok güzel bir gündü. Çanakkale'de askerlerin korunması için yağmurda yağan sel suları o hendeklerden geçerek şehitlerimizin kemiklerine kadar inmiştir. Çanakkale o kadar mukaddes bir yer ki ben Medine bildim. Bana en çok tesir eden 57. Alayın düşmesiydi. Şu an 57. Alay diye bir alay yok. Çünkü onların hepsi 1915 yılında Çanakkale'de şehit düştü.. Onların yalnızca hatırası olan abideleri var. Onları orada görmekten çok gurur duydum. Atatürk'ün hayatını kurtaran o kol saatini gördüm. Orada Atatürk'ün büyüklüğünü gördüm. Orada düşmana bile mezar kazdırmış. Atatürk böyle bir büyük insan. Ondan okuduklarımız ve öğrendiklerimiz bitmez. Bugün hepimiz Atatürk ile gurur duyuyoruz" açıklamasında bulundu.
ÖNDER ÇELİK, "TERÖRLE MÜCADELENİN DESTEKÇİSİYİZ"
Türkiye'deki 26 ildeki şehitlikleri ziyaret edip şehit yakınları ile görüştükten sonra İstanbul'da Türkiye Harp Mahlülleri Gaziler Şehit , Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube başkanı Önder Çelik'i ziyaret eden Azeri Yazar Gülsüm Adilgızı, yazdığı 28 kitabı hediye etti. Şube Başkanı Önder Çelik ise, "Bizler şehit yakınları ve gazi olarak terörle mücadelenin yanındayız. Ülkemizde fitne tohumları yayanlarla mücadelede her zaman ordumuzun ve polisimizin yanındayız. Şehit ve Gazi olarak derneğimize yeni bir şehit ve gazi yakını gelmesini istemeyiz. Ülkemizin tüm düşmanlarından temizlenmesini istiyoruz. Sözkonusu vatan millet ve ezan olduğunda uzuvlarını kaybeden bir gazi gözünü kırpmadan göreve gider ve kanının son damlasına kadar savaşır"dedi.