TÜBİTAK'ın 2022'de verdiği Aziz Sancar Doktora Sonrası Araştırma Bursu'nu kazanarak ABD'de Kuzey Karolina Üniversitesi'nde bulunan Sancar Laboratuvarı'nda çalışmaya başlayan Dr. Kübra Akyel (30), yaklaşık 5 aydır bulunduğu laboratuvardaki deneyimini'a anlattı. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Dr. Akyel, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın da onayı ile geçen eylül ayında Sancar Laboratuvarı'nda çalışmaya başladı.Sirkadiyen ritim (vücudun biyolojik saati) ve kanser alanlarında çalışmalar yapan Akyel, "Sancar Laboratuvarı'nda DNA onarımı ve sirkadiyen ritim alanlarında çalışmalar yürütülüyor. Aziz Hoca ve çalışma grubu tarafından sirkadiyen saatin nükleotid eksizyon onarımını düzenlediği ve gün içi zamana bağlı olarak DNA hasarının onarımının değişiklik gösterdiği keşfedilmişti. Ben de şu anda klinik uygulamalarda yarar sağlayabilecek tedavi rejimleri geliştirmek amacıyla antikanser ilaçlarla ilgili olarak sirkadiyen saat ve DNA onarımı bağlantısı üzerinde çalışıyorum. Birçok antikanser ilaç, tolere edilebilirliği kısıtlayan yan etkilere sahip. Bu nedenle sirkadiyen ritimler göz önüne alınarak optimum zamanda uygulama yapmak, tedavide en iyi yanıtı almak açısından önem taşıyor. Bu yaklaşım kanserde kronoterapi olarak adlandırılıyor. Bahsettiğim çalışmalar ile klinikte hastalara fayda sağlayabilecek veriler elde etmek istiyorum" dedi.Dr. Akyel, "Birçok Türk genci gibi Aziz Hoca'yı rol model olarak görüyorum. Aziz Hoca ile çalışmak büyük bir onur ve mutluluk. Burada çalışmanın çok kıymetli olduğunun farkındayım ve laboratuvarda her günümü en verimli şekilde geçirmeye çalışıyorum. Aziz Hoca haftanın 7 günü çalışıyor. Henüz laboratuvarda olmadığı bir gün veya saate denk gelmedim. Bu anlamda kendisi bizim için çok iyi bir örnek ve motivasyon kaynağı oluyor. Bizden çalışma sonuçlarımızla alakalı sık sık rapor istiyor. Sonuçlarımızı tartışıp, bir sonraki çalışmaları planlıyoruz. Burada çok iyi işleyen bir düzen var. Laboratuvarda uzun saatler geçiriyoruz ama bunun karşılığının bilimsel anlamda alındığını görebiliyorum" ifadelerini kullandı.