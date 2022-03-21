Azra Gülendam Haytaoğlu davasında şok internet aramaları!

Antalya'da geçtiğimiz yıl 28 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra inşaat mühendisi ve emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) ölümüne ilişkin durumada 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi 3'üncü duruşmayı gerçekleştirdi.

Tutuklu yargılanan katil zanlısı Ayhan tutuklu bulunduğu Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS sistemi üzerinden duruşmaya katılırken avukatı salonda hazır bulundu. Duruşmaya Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa, annesi Mezide Haytaoğlu ve diğer aile yakınları şikâyetçi olarak katıldı.

"BAŞ KISMINI ATTIĞI YERİ KASTEN SÖYLEMİYOR"

Mahkeme başkanı, katil zanlısı Mustafa murat Ayhan'ın ceza ehliyetinin yerinde olup olmadığına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen raporun gelmediğini taraflara açıkladı.

Ardından söz alan Arza Gülendam Haytaoğlu'nun avukatı, katil zanlısının dijital inceleme raporunda 29 Temmuz gecesi "Kafasının neresine vurursam bayılır" 30 Temmuz tarihinde ise "Antalya'da çöp değerlendirme" ve son alarak da "nöbetçi eczane" sorgulaması yaptığını belirterek, "Azra'nın kafatasının nerede olduğunu bilerek söylemiyor. Ayrıca sanığın psikiyatri raporuna göre cezai ehliyeti tam." dedi.

'FİLMDE ADAM BAYILMADIĞI İÇİN BAKTIM'

Bu sözler üzerine söz alan katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, kendine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, "Arama yaptığım zaman ben odamda, Azra salondaydı. Film izliyordum. Filmde adamın başına vuruyorlar ancak adam bayılmıyordu. Aramayı bu nedenle yaptım. Bu sırada Azra sağdı" diyerek savunma yaptı. Savunmaların ardından mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşma ileri bir tarihe erteledi.

UZUVLARI BULUNAMADI

Duruşma sonrası Kadın Meclisi üyeleri yaptıkları açıklamada adaletin yerini bulması için sonuna kadar davayı takip edeceklerini söyledi. Açıklama yapan baba Mustafa Haytaoğlu ise "Başka Azralar ölmesin. Bu nedenle katilin en ağır cezayı alması için hukuk mücadelesi vermeye devam edeceğim" diye konuştu.

Aile ayrıca Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kayıp olan baş, bacak ve bazı uzuvlarının bulunmasını istemişti.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedini 13 parçaya bölünerek öldürüldüğü ortaya çıkmış, korkunç cinayetin ardından Ayhan'ın cesedi parçalara ayırarak spor çanta ile Kepezaltı ve Varsak bölgelerinde ormanlık alanlara attığı belirlenmişti.