Haberler Yaşam Haberleri BA.2 alt varyantı aşıdan daha iyi kaçıyor
Giriş Tarihi: 27.1.2022

BA.2 alt varyantı aşıdan daha iyi kaçıyor

BA.2 alt varyantı aşıdan daha iyi kaçıyor
İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Alper Şener, Hindistan ve Danimarka'da son Kovid-19 vakalarının çoğunluğunu oluşturan Omicron BA.2 varyantını değerlendirdi. "Omicron BA.2" adlı varyantın 7-8 aydır bilinen bir varyant olduğunu aktaran Şener, şöyle devam etti: "Omicron varyantı hızlı bir şekilde girdiği ülkelerde Delta ve Delta Plus varyantını ortadan kaldırdı. Omicron BA.2 dediğimiz alt varyant ise Omicron BA.1 varyantını dahi bastıracak pozisyonda. Özellikle Danimarka'da Omicron'un standart varyantı ortadan kalktı gibi görünüyor. Bu varyantın ağır klinik tabloya, ölüme sebep olduğuna dair elimizde bir veri yok. Standart PCR testleriyle tespit edilebiliyor. Olgu sayılarında Omicron'dan daha fazla bir tırmanışa sebep olabilir. Hastaneye yatışta ve ölüm oranlarında bir artış ve tırmanış söz konusu değil. Araştırmacılar halihazırda 'aşıdan kaçabilme' potansiyelinin Omicron'dan daha yüksek olduğunu düşünüyor. Bu bilgiler bize Kovid-19 aşılarıyla ilgili güncellemenin önümüzdeki yıldan önce, yani bu yıl içerisinde gündeme gelebileceğini gösteriyor." AA

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Murat ile Döndü'nün romanlık aşk öyküsü
Necip Hablemitoğlu’nun avukatı SABAH’a konuştu: Suikastin kilit ismi
İBB Başkanı İmamoğlu'na bir tepki de Fatih Portakal'dan geldi: Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez?
SON DAKİKA: FETÖ raporunda Sedef Kabaş detayı! FETÖ'nün maşası oldu
Başkan Erdoğan'dan Sezen Aksu açıklaması: Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir
Son dakika! Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: O gece yaşananlar kar felaketi değil yönetim felaketidir
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan kripto para, sosyal medya ve metaverse talimatı! Üç kritik düzenleme geliyor
SON DAKİKA | İşçiye 10 bin 848 TL tazminat! Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni genelge ile açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
BA.2 alt varyantı aşıdan daha iyi kaçıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA