BA.2 alt varyantı aşıdan daha iyi kaçıyor

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Alper Şener, Hindistan ve Danimarka'da son Kovid-19 vakalarının çoğunluğunu oluşturan Omicron BA.2 varyantını değerlendirdi. "Omicron BA.2" adlı varyantın 7-8 aydır bilinen bir varyant olduğunu aktaran Şener, şöyle devam etti: "Omicron varyantı hızlı bir şekilde girdiği ülkelerde Delta ve Delta Plus varyantını ortadan kaldırdı. Omicron BA.2 dediğimiz alt varyant ise Omicron BA.1 varyantını dahi bastıracak pozisyonda. Özellikle Danimarka'da Omicron'un standart varyantı ortadan kalktı gibi görünüyor. Bu varyantın ağır klinik tabloya, ölüme sebep olduğuna dair elimizde bir veri yok. Standart PCR testleriyle tespit edilebiliyor. Olgu sayılarında Omicron'dan daha fazla bir tırmanışa sebep olabilir. Hastaneye yatışta ve ölüm oranlarında bir artış ve tırmanış söz konusu değil. Araştırmacılar halihazırda 'aşıdan kaçabilme' potansiyelinin Omicron'dan daha yüksek olduğunu düşünüyor. Bu bilgiler bize Kovid-19 aşılarıyla ilgili güncellemenin önümüzdeki yıldan önce, yani bu yıl içerisinde gündeme gelebileceğini gösteriyor." AA