Baba oğul peşpeşe öldüler

Edirne'nin Keşan ilçesinde genç futbolcu genç Enes Bülent kalp krizi geçirerek öldü. Oğlunun ölümden bir gün sonra da baba Ramazan Bülent kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye Keşanspor genç futbol takımında top koşturan ve Keşanspor U-18 takımı kaptanı olan ailesiyle birlikte yaşadığı Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde dün kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Enes Bülent dün ailesine yardım etmek üzere gittiği tarlada bir süre çalıştıktan sonra aileye ait otomobilde dinlenmeye çekildi. Ölüm genç Enes'i dinlendiği sırada yakaladı. Kalp krizi geçiren Enes Bülent burada yaşamını yitirdi.

Oğlunun ölümüne dayanamayan baba Ramazan Bülent ise bugün kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Baba oğul, bugün öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreniyle Esetçe beldesinde toprağa verildi.

Enes Bülent'in forma giydiği kulüp olan Keşanspor sosyal medyada başsağlığı mesajı yayınladı.