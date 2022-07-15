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Giriş Tarihi: 15.7.2022 03:26

Baba-oğul sünnet düğününde dehşet saçtı: 1 ölü, 6 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, sünnet düğününde düzenlenen silahla saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA
Baba-oğul sünnet düğününde dehşet saçtı: 1 ölü, 6 yaralı

İddiaya göre, çocuk E.T.A'nın Yeni Mahalle 219. Sokak'ta düzenlenen sünnet düğününe gelen T.G, bir davetliyle tartıştı.

Araya giren davetlilerin tarafları ayırmasının ardından uzaklaşan T.G, bir süre sonra döndüğü sünnet düğününde tartıştığı kişilerce darbedildi.

Olay yerinden ayrılıp babası M.G. ile tekrar alana dönen T.G, pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada T.G'ye müdahale eden E.T.A'nın babası Yasin A, dedeleri Recep A. ve Tekin Ö. ile davetlilerden Murat K, Sedat G. ve M.G. silahla yaralandı.

Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Recep A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

Olayın ardından kaçan T.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Baba-oğul sünnet düğününde dehşet saçtı: 1 ölü, 6 yaralı
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