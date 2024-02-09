Baba Ramazan Şımarık: Bu adam beni öldürecek demiş

Burdur'un Çavdır ilçesinde boşandığı eşi Tarık Yılmaz (45), tarafından öldürülen Özlem Şımarık'ın (28), babası Ramazan Şımarık kızının cinayetten bir gün önce polise gederek "Bu adam beni öldürecek" diye şikayette bulunduğunu söyledi. Kızının bu kişi ile 5 yıl evli kaldığını da belirten acılı baba "Kızım şiddetli geçimsizlik nedeni boşandı. Ancak kızımın peşini bırakmadı. Sürekli tehdit ediyordu. Sonunda hayatının baharında mezara koyduk" diyerek gözyaşı döktü.

BAŞKA CANLAR YANMASIN

Cinayetin ardından baba Ramazan Şımarık kızı Özlem Şımarık cansız bedeni teslim aldı. Talihsiz Özlemin cansız bedeni, Denizli Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından ailesi, sevenleri ve arkadaşlarının gözyaşları arasında burada toprağa verildi. Kızının katilinin yakalandığını da belirten acılı baba, "Benim canım yandı. Başka canlar yanmaması için Allah aşkına kadın cinayetleri durdurulsun. Dünyalar güzeli kızımı hayatının baharında toprağa verdim. Allah piç bir ana babaya evlat acısı yaşatmasın" dedi.

KATİL TUTUKLANDI

Cinayetin ardından suç aleti tüfek ve bıçakla kaçan Tarık Yılmaz ise polisin çalışmasının adından saklandığı yerde yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen katil eski eş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNDEN ÇIKIP ÖLDÜRMÜŞTÜ

Özlem Şımarık 14 Ocak tarihinde Tarık Yılma'dan boşandı. Bir hafta önce cezaevinden çıkan Tarık Yılmaz, Burdur'un Çavdır ilçesindeki bir otelde kalan Özlem Şımarık'ın kaldığı otele gelerek tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Tarık Yılmaz, Özlem Şımarık'ı önce yanında getirdiği av tüfeği ile vurdu, daha sonra birçok yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çığlık ve tüfek sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özlem Şımarık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.