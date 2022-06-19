DUYGULU BABALAR GÜNÜ MESAJI - SÖZLERİ BURADA 2022: İşte Dayıya, abiye, amcaya, dedeye, eşe gönderilebilecek babalar günü mesajları ve sözleri!

Babalar günü mesajı ve kutlama sözleri bugünün öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor. Çoğu ülkede Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanmakta olan bu anlamlı günde değerini hiçbir zaman yitirmeyen ve adeta çocuklarının gözünde bir süper kahramana bürünen babalar için binlerce vatandaş en güzel görsel ve metinleri araştırıyor. Bu noktada dayıya, abiye, amcaya, dedeye, eşe gönderilebilecek 2022 Babalar günü mesajı ve görsellerini topladık. İşte amcaya, abiye, kardeşe ve dayıya gönderilebilecek en güzel Babalar Günü mesajı ve sözleri...
Hayatta herkesin bir tek babası var! Sen ailemizin bel kemiğisin, merkezisin… Kelimelere ya da mesajlara sığamayacak kadar kocaman bir yer tutuyorsun kalbimde. Canım babam iyi ki varsın. Babalar Günü'n kutlu olsun.
Biricik babacığım, ailemizin tatlı ve kocaman yüreğiyle en cesur olanı sensin… Seni özlemle kucaklıyorum. Yerini asla kimse dolduramaz. İyi ki varsın.
Dünya'daki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar Günü'n kutlu olsun canım babam...
Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacığım. Babalar Günü'n kutlu olsun.
Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin. Babalar Günü'n kutlu olsun.
Sensiz bir Babalar Günü geçiriyorum ve inan bana, kendimi çok yalnız hissediyor, çok üzülüyor ve çok üşüyorum... Sen benim arkadaşım, sevincim ve ışığımsın. Babalar Günü'n kutlu olsun baba.
Varlığımızın temeli, en kutsal varlıklarımızdır babalar. Onlar bir gün değil, her gün baş tacımızdır. Tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutlar, saygılar sunarım.
Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın… Babalar Günü'n kutlu olsun.
Bize tüm bildiklerini öğreten, hayata adım atarken elimizden tutam babamız… Yaşam veren ve de güneş ışığı gibi içimizi ısıtan sensin. Büyürken anladım ki hakkın ödenmez. Babalar Günü'n kutlu olsun.
Ailemizin bir tanesi… Neler neler yapsam yine babalık hakkını ödeyemem, benim biricik ton ton babam. Hasret içinde seni kucaklıyorum ve yanaklarından öpüyorum.
Ben daha çocukken, sen de çocuk gibi davranıp benimle oyun oynadığın için, gençliğimde bir derdim olduğunda, beni dinleyip arkadaşım gibi davrandığın için ve ihtiyacım olduğunda ebeveyn gibi davranıp bana akıl verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Sen tanıdığım en iyi insansın. Babalar Günü'n kutlu olsun!
Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günü'n kutlu olsun.
Kral olmayabilirsin ama bana her zaman bir prens/prenses gibi davrandın. Babalar Günü'n kutlu olsun!
Her zaman yanımda oldun. Dünya'yı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!
Hayatım boyunca bana öğrettiğin tüm dersleri ve güzel şeyleri hatırlıyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun önemli değil, önemin asla azalmayacak! Babalar Günü'n kutlu olsun!
Güven duymayı, pes etmemeyi, sabretmeyi ve yaşamayı bize öğreten babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.
Keşke gülüşünü her zaman görüp, kahkahalarını her zaman duyabilseydim; ne kadar uzak olursak olalım, daima kalbimde ve düşüncelerimdesin. Seni seviyorum babacığım. Babalar Günü'n kutlu olsun!
Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günü'n kutlu olsun. Seni çok seviyorum.
Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar Günü'n kutlu olsun canım babacığım.
Her günümü aydınlatan gülümsemelere sahipsin. Övgü dolu sözlerinle beni her zaman çok iyi hissettiriyorsun. Dileklerimin gerçekleşmesi için ne yapması gerektiğini biliyorsun. Her zaman bana anlatacak en iyi hikayeleri olan kişisin. Ve en önemlisi, çok iyi bir dinleyicisin. Sabırlısın, naziksin ve en iyi baba sensin. Bulmayı umduğum en iyi arkadaşsın. Ve bunu yüksek sesle söylemekten gurur duyuyorum, seni seviyorum. Babalar Günü'n kutlu olsun!
Benim için her zaman orada olduğunu bildiğim için, bana doğru yolu gösterdiğin için, bana zor geldiğinde, ben bile kendime inanmazken bana inandığın için, sürekli hayal kurmaya teşvik ettiğin ve bana her zaman ilham kaynağı olduğun için… Kısacası benim için yaptığın her şey için teşekkürler baba. Babalar Günü'n kutlu olsun!
Baba, sen benim kahramanımsın, çünkü bütün hayatım boyunca orada benim için bekliyordun. Sen benim en iyi arkadaşım ve sırdaşımsın. İyi ve kötü zamanlarda ne söyleyeceğini bilir, her gün öğrettiklerinle beni hala şaşırtırsın. Sadece benim için değil, tüm ailemiz için kahramansın. Seni tüm kalbimle seviyorum. Babalar Günü'n kutlu olsun!
Onlar her zaman kucaklarını sevgiyle, kapılarının koşulsuzca, yollarımızı tecrübeleriyle açtılar. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.
Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim, canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar Günü'n kutlu olsun.
Babam olduğun için ne kadar da şanslıyım diye düşünmeden edemiyorum. Hayatta bana sunduğun her şey için bir kez daha teşekkür ederim. Tüm güçlüklerle savaşırken verdiğin umut için sağ ol. İyi ki varsın. Kucak dolusu sevgiler.
Babalar Günü'n kutlu olsun! Seninle yaşadığımız onca anıyı, çocukluk hatıralarımı hiçbir şeye değişmem. Senin daima miniğin olarak kalacağım. Boynuna atlamak özlemiyle, sevgiler...
Şimdilerde artık ben de yavrumun ardından düşüncelere dalıyor ve onun geleceğini düşünüyorum. Senin hissettiklerini anlamak ve zor yılları nasıl aştığını bilmek daha kolay… Sana olan saygım ve sevgim hep aynı… Özlemle uzaklardan Babalar Günü'nü kutlamak isterim.
Baba, benim için yaptığın her şey için sana minnettarım. Eğer sen beni bu kadar iyi yetiştirmeseydin, bugün olmak istediğim kişi olamazdım. Beni tıpkı kendin gibi yetiştirdiğin için teşekkürler. Seni bütün kalbimle seviyorum. Sen herhangi bir çocuğun hayal edebileceği en iyi babasın. Babalar Günü'n kutlu olsun!
Bugün babalar günü ve ben en güzel hatıralarımızı aklımdan geçirip seninle yaşıyorum. Her an biraz daha özlem duyuyorum. Büyürken seni daha iyi anladım. Her yaptığın için teşekkürler. Kucak dolusu sevgiler, babalar Günü'n kutlu olsun.
Sevgili babacığım, en tatlı hayallerimi gerçekleştirmekte benim için hep çabaladığın ve bana destek olduğun için sana minnettarım. İyi ki varsın ve iyi ki babamsın. Seni seviyorum.