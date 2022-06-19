Babalar Günü mesajı ve sözleri 2022: Anlamlı ve duygusal ve resimli Babalar Günü sözleri ile kutlama mesajları seçenekleri

RESİMLİ BABALAR GÜNÜ MESAJI

Hayatta herkesin bir tek babası var! Sen ailemizin bel kemiğisin, merkezisin… Kelimelere ya da mesajlara sığamayacak kadar kocaman bir yer tutuyorsun kalbimde. Canım babam iyi ki varsın. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Biricik babacığım, ailemizin tatlı ve kocaman yüreğiyle en cesur olanı sensin… Seni özlemle kucaklıyorum. Yerini asla kimse dolduramaz. İyi ki varsın.

Dünya'daki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar Günü'n kutlu olsun canım babam...