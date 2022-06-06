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Giriş Tarihi: 6.6.2022 16:41

Babalar Günü ne zaman, bu Pazar mı? 2022 Babalar Günü hangi gün?

Babalar Günü ne zaman, bu Pazar mı? 2022 Babalar Günü hangi gün?

Her yıl Haziran ayında kutlanan Babalar Günü için hazırlıklar sürüyor. Tüm yurtta çocukların hediyelerle, şiirlerle ve şarkılarla kutlayacağı Babalar Günü’nde en güzel kutlama mesajları da iletilecek. Babalar Günü için hazırlıklarına başlayan evlatlar, geleneksel olarak her yıl Haziran ayında kutlanan Babalar Günü'nün bu yıl hangi tarihte kutlanacağını merak ediyor. Peki Babalar Günü ne zaman, bu Pazar mı? 2022 Babalar Günü hangi gün?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, Haziran ayına denk geliyor. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmış. Babasına sürpriz yapmak isteyen herkes tarafından 2022 Babalar Günü'nün ne zamana denk geldiği şu sıralar sık sık sorgulanıyor. Peki Babalar Günü ne zaman, bu Pazar mı, hangi gün?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl haziran ayında kutlanan Babalar Günü, haziran ayının üçüncü haftasına kutlanıyor. Babalar Günü bu yıl 19 Haziran 2022 Pazar tarihinde kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ

En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat

Bbabalar için konforlu bir ayakkabı

Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka

Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri

Kol düğmesi ve ya kemer

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi.Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

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