‘Babam intihar etmedi ben öldürdüm’

İstanbul Kadıköy'deki evinde 5 Ocak 2023'te kafasına bir el ateş ederek intihar ettiği düşünülen Atıf Uğur T.'nin oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 22 yaşındaki Ege Can T. babasının 1. ölüm yıldönümünde intihar sanılan ölüme dair kendini ihbar etti. Savcılığa kendisini ihbar eden genç adam, babasının intihar etmediğini, Kıbrıs gazisi dedesinin silahını temizlemek için babasından aldığını, boş olduğunu sandığı silahın ateş aldığını ve merminin babasının başına isabet ettiğini söyledi. Önce intihar etmeyi düşündüğünü ancak annesi ve kardeşini hatırlayınca vazgeçtiğini söyleyen Ege Can T., duruma intihar süsü vermek için silahı temizleyerek babasının eline bıraktığını ve anahtarını almadan evden ayrıldığını anlattı. Çilingiri intihara tanık olması için özellikle çağırdığını belirten Ege Can T. babasını kazayla vurduğunu, suçsuz olduğunu öne sürdü. Tutuklanan cani evlat hakkında savcılık 'Üst Soydan Akrabayı Kasten Öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Anne ve babası ayrılan Ege Can T., babası Atıf Uğur T. (59) ile yaşıyordu.