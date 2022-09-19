Haberler Yaşam Haberleri ’Babamın ölümünün aşıyla hiçbir ilgisi yok’
Giriş Tarihi: 20.9.2022

’Babamın ölümünün aşıyla hiçbir ilgisi yok’

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
’Babamın ölümünün aşıyla hiçbir ilgisi yok’
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 25'inci ve 26'ncı dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in ölüm sebebiyle ilgili "Aşı yüzünden öldü" iddialarına kızı Ezgi Pekşen cevap verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pekşen, "Kıymetli babam Haluk Pekşen ne zatürre ne Kovid ne de aşı sebebiyle hayatını yitirdi. 'Size anjiyo yapalım' demek yerine 'Size endoskopi yapalım' deseler şu an Haluk Pekşen aslanlar gibi yanımızda olacaktı. Ancak babama konulan yanlış teşhis gibi yanlış bilgilerle insanların kandırılmasını kendi vicdanımıza yediremeyiz. Babamın durumunun aşı ile hiçbir ilgisi yoktur" dedi.

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’Babamın ölümünün aşıyla hiçbir ilgisi yok’
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