Babası için 10 günde 8.5 kilo verdi

Yalova'da Cengiz Kula, 10 günde 8.5 kilo zayıflayarak "çocukluk kahramanım" dediği hastası babasına karaciğer bağışında bulundu. Mehmet Kula'ya (74), kan tahlili için gittiği hastanede karaciğer kanseri teşhisi konuldu. Organ nakli yapılmasına karar verildi. Kula'nın oğlu Cengiz'in (46) donör olabileceğinin belirlendi. Kula'nın karaciğerinden alınan parça, babasına nakledildi. Meslek öğretmeni Cengiz Kula, "96 kiloydum. Sıfır ekmek, sıfır şeker, kararlı bir diyetle günde iki öğünle 10 günde 8.5 kilo verdim" dedi. Kula, ameliyat sürecinin sonunda hem kendisinin hem babasının yüzünün güldüğünü dile getirdi. AA