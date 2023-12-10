Babasına işkence için adam tuttu

İstanbul'da gidecek yeri olmadığı için kızının evinde kalan Cüneyt D., damadının ve kızının tuttuğu adamlar tarafından işkenceye uğradı. Tekirdağ Çorlu'da yaşayan Cüneyt D.(47), geçen temmuzda öz kızı Yaren D.'nin (24) Maltepe'deki evine geldi. 3 ay boyunca kızı ve ve imam nikahlı eşi Murat K.'nin (39) evinde kalan babaya bir süre sonra kızı evden gitmesi için baskı yaptı. Bununla da kalmayan Yaren D., eşiyle birlikte akıl almaz bir plan yaptı. 15 Ekim 2022 akşamı Yaren D. ve eşi, babasını dövdürmek için anlaştığı iki kişiyi eve çağırdı.Kızı ve damadı dışarıdayken eve gelen iki yabancı tarafından alıkonulan Cüneyd D. kâbus dolu anlar yaşadı. Vücuduna sopa, yumruk ve tekmelerle vurulan talihsiz adam, kendisini videoya alan saldırganların Yaren D.'ye mesaj atarak, "Yenge dövmeye devam edelim mi" diye sorması üzerine acı gerçeği öğrendi. Dayaktan tanınmaz hale gelen, tüm parası ve telefonu alınan baba, eve gelen kızından kendisini hastaneye götürmesini istedi ancak kızı hastaneye götürmediği gibi tek başına gitmesine de engel oldu. Kızının kendisine saldırmaları için adam tuttuğunu ve azmettirdiğini düşünen Cüneyt D., kızından, damadından ve kendisine saldıran iki kişiden şikayetçi oldu. Savcılıkça hazırlanan iddianamede Yaren D.'nin "Su mu verin şuna, iğnesi olmadı tümör var ileri derecede, ölecek, son demleri, tamam abim su verin şuna, geliyoruz biz yarım saate kalmaz, geldim ben, dokunma daha" mesajları da yer aldı. Yaren D. ve Murat K.'ye 25 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.