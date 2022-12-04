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Giriş Tarihi: 4.12.2022 18:47 Son Güncelleme: 4.12.2022 18:51

Babasına saldıran kuzenini öldürmüştü! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kocaeli İzmit  İlçesi Gündoğdu Mahallesinde bahçede çalışan babasına saldırarak darp eden amcasının oğlu Soner Tezcan'ı tabanca ile ateş ederek öldüren Tamer Tezcan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABBAS ÇAKAR
Babasına saldıran kuzenini öldürmüştü! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

İzmit İlçesi Gündoğdu Mahallesi Kayapınar Sokakta ikamet eden aralarında eskiye dayalı husumet bulunan Soner Tezcan (43), önceki gün aynı apartmanda yaşayan ve evinin bahçesinde çalışan amcası Hasan Tezcan'a saldırarak darp etmeye başladı. Babasının, amcasının oğlu tarafından darp edildiğini gören Tamer Tezcan (43) evinin balkonundan silahla kuzeni Soner Tezcan'a ateş açtı. Ağır yaralanan Soner Tezcan, ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tezcan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

DÜŞÜNMEDEN ATEŞ ETTİM

Olayın zanlısı Tamer Tezcan, olayda kullandığı tabanca ile polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Tamer Tezcan'ın ifadesinde, kuzeninin psikolojik sorunları olduğunu, kuzeninin babasına saldırdığını görünce çok sinirlendiğini ve evdeki silahı alarak düşünmeden ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Tamer Tezcan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Babasına saldıran kuzenini öldürmüştü! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
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