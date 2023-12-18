Babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Nazım Başargan (55) psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlu Cem Başargan (25) tarafından öldürüldüOlay, dün öğleden sonra Ayaspaşa Mahallesi Nazırlar Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Eşinden ayrılan ve yalnız yaşayan 4 çocuk babası Nazım Başargan, psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlu Cem Başargan ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Cem Başargan, eline geçirdiği bıçakla babasına saldırdı. Vücuduna 10 bıçak darbesi alan Başargan, kanlar içinde yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp olayı bildiren Cem Başargan ardından aynı bıçakla bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri Nazım Başargan'ın hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı halde bulunan oğlu Cem Başargan götürüldüğü hastanede polis nezaretinde tedavi altına alındı.