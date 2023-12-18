Haberler Yaşam Haberleri Babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü
Giriş Tarihi: 18.12.2023

Babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü

DHA
Babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Nazım Başargan (55) psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlu Cem Başargan (25) tarafından öldürüldü
Olay, dün öğleden sonra Ayaspaşa Mahallesi Nazırlar Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Eşinden ayrılan ve yalnız yaşayan 4 çocuk babası Nazım Başargan, psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlu Cem Başargan ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Cem Başargan, eline geçirdiği bıçakla babasına saldırdı. Vücuduna 10 bıçak darbesi alan Başargan, kanlar içinde yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp olayı bildiren Cem Başargan ardından aynı bıçakla bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri Nazım Başargan'ın hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı halde bulunan oğlu Cem Başargan götürüldüğü hastanede polis nezaretinde tedavi altına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Marmara'da 4.1 büyüklüğünde deprem: İstanbul, Yalova ve çevre illerde hissedildi!
Katil İsrail Cibaliye beldesindeki evlere saldırdı: 30 kişi yaşamını yitirdi
Rusya'dan 'Nükleer' hamle: O bölgeye "Yars" füzesini yerleştirdiler!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan İsrail'in soykırımlarına tepki: Hesap vermeleri için tüm mekanizmaları kullanacağız
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | AK Parti'de yerel seçim mesaisi: AK Parti İstanbul adayı ne zaman açıklanacak?
Mansur Yavaş, İYİ Parti’ye diyet ödüyor! İşte ABB iştiraki şirketlerin borç batağının nedeni
Son dakika: Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA