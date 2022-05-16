‘Babasını neden öldürdüklerini Esila’ya anlatsınlar’

İzmir'de, evli ve bir çocuk babası Umutcan Sapan'ın (23) 9.5 ay önce bir parkta öldürüldüğü cinayetle ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, sanıklar Samet Tekgül ve Mehmet Kağan Tekgül hakkında "Kasten adam öldürme" ve "Basit yaralama" suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Sanıklara haksız tahrik indirimi uygulanması da istenen iddianame, 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Umutcan Sapan'ın 5 yaşındaki kızı Esila ise babasının öldüğünü hala bilmiyor. İşe gittiğini ve geri geleceğini sanıyor.SABAH'a konuşan Umutcan Sapan'ın acılı annesi Sırma Aydın (49), "Babası, torunumun kahramanıydı. Öldüğünü nasıl söylerim. Çünkü söylersem, her gün ağlayacak. Onun gözyaşlarına nasıl engel olacağım. Olay yaşandığı günden beri gözüme uyku girmiyor. Her gün oğlumla birlikte ben de bir kez daha ölüyorum. Mahkemede katillerin karşılarına geçip 'Ben torunuma bunu söyleyemedim. Esila'ya babasını neden öldürdüğünüzü siz anlatın' diyeceğim. Bunu torunuma onlar izah edecekler. Tutuksuz yargılanan sanıklardan Mehmet Kağan Tekgül, evimin yanında oturuyor. Elini kolunu sallayarak geziyor. Katillere haksız tahrik uygulanması talebi de acımızı bir kat daha artırdı" dedi.AİLENİN avukatı Abdi Yaşar, "Sanıklar alkol alıp, Umutcan ve arkadaşlarına sataşmış. İlk kavgadan 1.5-2 saat sonra evden ekmek bıçağı ve beyzbol sopası alarak, olay yerine geri gelmişler. Umutcan'ın yalnız kaldığını görünce beyzbol sopasıyla dövüp, kalbinden bıçaklamışlar. Bu da tasarlayarak adam öldürdüklerine karine oluşturur. Tek temennimiz sanıkların en yüksek cezayı alması" ifadelerini kullandı.