Babasını öldürdü, adliyede ’Babama haber verin’ diye ağladı

Olay, dün akşam Ereğli ilçesi Gülüç beldesi Bekyeri Mahallesi Bekyeri Caddesi'nde meydana geldi. Cemal Can D., evde kardeşiyle tartışırken, araya babası Ahmet D. girdi. Bu kez Cemal Can D. ile babası arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cemal Can D., mutfaktan aldığı bıçakla babası Ahmet D.'yi bıçakladı. Kalp bölgesine 2 bıçak darbesi alan Ahmet D. kanlar içinde yerde kaldı. Ailenin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ahmet D., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cemal Can D. ise gözaltına alındı.