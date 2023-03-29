Babasını öldürdü, adliyede ’Babama haber verin’ diye ağladı

Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Cemal Can D. adliyeye gönderildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Cemal Can D., adliye koridorunda "Babama haber verin. Beni kurtarmaya gelsin. O beni buradan kurtarır" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Sık sık gözyaşı döken Cemal Can D. mahkemede, kardeşi M.D. ile tartışırken babasının araya girerek kendisine vurduğunu ve 'gerizekalı' diye bağırdığını, sinirlendiğini ve olayın devamını hatırlamadığını söyledi.