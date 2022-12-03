Babasına saldıran kuzenini öldürdü

İzmit İlçesi Gündoğdu Mahallesi Kayapınar Sokakta ikamet eden ve aralarında eskiye dayalı husumet bulunan Soner Tezcan (43), aynı apartmanda yaşayan ve evinin bahçesinde çalışan amcası Hasan Tezcan ile bir anda tartışarak darp etmeye başladı.