Babasının ciğeri

Pars Atlas, safra yollarının doğuştan yokluğu olan 'bilier atrezi' hastalığı ile dünyaya geldi. Doğduğu gün ve 57 günlükken ameliyat oldu ancak istenen sonuca ulaşılamadı. Siroz olan Pars'ın karaciğeri yetmiyordu. 6 aylıkken babasının verdiği karaciğer parçasıyla hayata yeniden tutundu. Şimdi 11.5 aylık olan Pars, yeni hayatına mutlulukla gülümsüyor.İnanç-Sinem Ünal çiftinin çocukları Pars bebeğin, sağlık sorunları daha anne karnında başladı. Pars, doğduğu gün bağırsaklarındaki sorun nedeniyle ameliyat oldu. 57 günlükken ise safra yollarının doğuştan yokluğu olan 'bilier atrezi' hastalığı nedeniyle 'kasai' ameliyatı oldu. Taburcu olmayı beklerken karaciğer enzimlerindeki yükseklik nedeniyle taburculuğu ertelendi. Karaciğer enzimleri bir türlü düşmüyordu. Kasai ameliyatı istenen sonuca ulaşmamıştı ve Pars bebekte karaciğer sirozu gelişti. Karaciğer nakli artık zorunlu hale gelmişti. Aileye daha kapsamlı bir hastaneye geçmeleri gerektiği söylendi. Aile, Prof. Dr. Koray Acarlı liderliğindeki özel bir hastanenin organ nakli merkezine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Pars'ın karaciğer donörü babası oldu. Pars'ın kilosu ameliyattan önce düşük olduğu için Pars'ın gereken kiloya ulaşması beklendi. Pars ameliyat için yeterli kiloya ulaşınca baba İnanç Ünal'dan alınan karaciğer parçası Pars bebeğe nakledildi.Oğluna karaciğerinden bir parça vererek hayata tutunmasını sağlayan İnanç Ünal, "Tek dileğim oğlumun sağlıklı bir şekilde büyümesi ve onunla Fenerbahçe maçına gidebilmek. Eşimle ve oğlumla birlikte güzel anılar inşa etmek istiyoruz" dedi. Karaciğer naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Koray Acarlı da, "Pars tamamen sağlıklı bir şekilde büyüyecek ve hayatına kaldığı yerden devam edebilecek" diye konuştu.