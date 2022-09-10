Babasının silahı ile hayatını kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesini yasa boğan olayda, evde tek başına kalan bir kolejin son sınıf öğrencisi Caner, müzede bekçi olarak görev yapan babası Bayram Karakaş'ın ruhsatlı silahı ile odada tek başına incelemeye başladı. Bu sırada silah kaza ile patladı. Mermi talihsiz Caner'in kalbine isabet etti. Caner kanlar içinde yere yığıldı.
ANNESİ BUYDU
Daha sonra eve gelen annesi Yıldız Karakaş, oğlunu odasında kanlar içinde görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede talihsiz Caner'in hayatını kaybettiği belirlerdi. Korkunç olayın ardından baba Bayram, anne Yıldız Karakaş fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Caner Karakaş Saklısu Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeyi Antalya'dan da yüzlerce kişi katıldı. Yakınları Caner'in okulunda çok başaralı bir öğrenci olduğunu belirterek, "Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Caner, başarılarının yanı sıra yüzü çok güleç bir çocuktu" diyerek üzüntülerini dile getirdi.