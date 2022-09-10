Babasının silahı ile hayatını kaybetti

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Caner Karakaş Saklısu Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeyi Antalya'dan da yüzlerce kişi katıldı. Yakınları Caner'in okulunda çok başaralı bir öğrenci olduğunu belirterek, "Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Caner, başarılarının yanı sıra yüzü çok güleç bir çocuktu" diyerek üzüntülerini dile getirdi.