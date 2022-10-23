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Giriş Tarihi: 24.10.2022

Babaya DNA testi şoku

İzmir’de, eşinin hamileliğini 4. ayında haber vermesinden şüphelenip DNA testi yaptıran Gürkan Ü., 3 yaşındaki oğlunun kendisinden olmadığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Babaya DNA testi şoku
İzmir'deki bir şirkette bölge müdürü olan Gürkan Ü. (41) 7 yıl önce hayatını insan kaynakları müdürü olarak çalışan Ayşen Ü. (39) ile birleştirdi. Çiftin bir yıl sonra A.Ü. adını verdikleri oğulları oldu. Aradan geçen zamanda iş nedeniyle farklı şehirlerde yaşamak zorunda kalan çiftin arasında anlaşmazlıklar çıktı. Çift 2018'de boşanmaya karar verdi. Karşıyaka 3. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası sürerken, oğlu A. ile ilgili aklındaki soru işaretlerini gidermek için özel bir laboratuvarda DNA testi yaptırdı. 2019'da test sonucunda oğlunun kendinden olmadığını öğrenen Gürkan Ü.'nün dünyası başına yıkıldı.




NÜFUSUNDAN DÜŞÜRÜLDÜ
Bu şok gelişme üzerine Gürkan Ü. soluğu avukatları Bahar ve Gökhan Uluhan'ın yanında aldı. Avukatları aracılığıyla Karşıyaka 1. Aile Mahkemesi'nde soybağının reddi davası açtı. Mahkeme, çocuğun babasının Gürkan Ü.'nün olup olmadığının tespiti için DNA testi yapılmasına karar verdi. Ancak Ayşen Ü., çocuğu 4 celse boyunca kaçırarak DNA testi yapılmasını geciktirdi. En sonunda yapılan DNA incelemesinde A.'nın babasının Gürkan Ü. olmadığı anlaşıldı. Dava sonucu çocuk Gürkan Ü.'nün nüfusundan düşürüldü. Kendi oğlu olarak bildiği A.'ya 3 yıl boyunca babalık yapan Gürkan Ü., ikinci darbeyi de bir ay önce sonuçlanan boşanma davasında yedi. Ayşen Ü.'nün avukatı, çocuğun hastanede karışmış olabileceğini söyledi. Mahkeme, Gürkan Ü.'nün başka kadınlarla yaptığı yazışmaları kusur olarak gördü. Ayşen Ü.'nün 25 bin lira, Gürkan Ü.'nün ise 20 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Ayşen Ü.'nün yoksulluk nafakası talebi ise reddedildi.

'5 TAŞ YÜZÜK ALMIŞTIM'
Evliyken eşinin hamileliğini 4. ayda söylemesi nedeniyle aklında hep soru işaretleri olduğunu anlatan Gürkan Ü., "Boşanma davası devam ederken yaptırdığım DNA testi ile şüphelerimde haklı olduğumu ispat ettim. Bunu öğrenmem manevi olarak beni çok yıprattı. İşimden ayrılmak zorunda kaldım. Erkeklik onurum incindi. Rüyalarımda çocuğun bana 'baba' diye haykırdığını görüyorum. Eşime doğum hediyesi 5 taş yüzük almıştım. Çocuğun doğumundan itibaren yaptığım tüm masrafları, aldığım hediyeleri isteyeceğim" diye konuştu.

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Babaya DNA testi şoku
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