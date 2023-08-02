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Giriş Tarihi: 3.8.2023

Babıali’nin çınarı ‘Erdal Abi’ye veda

Babıali’nin çınarı ‘Erdal Abi’ye veda
Gazeteciliğe 1970 yılında Yeni Asır Gazetesi'nde başlayan ve meslekte 53 yılı geride bırakan duayen gazeteci, yazar ve Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak (78) gazetedeki görevinden ayrıldı.



Sabah Gazetesi çalışanları, hepimizin 'Erdal Abi'si olan Erdal Şafak'a veda töreni düzenledi. Gazetede yazı işleri toplantı odasında düzenlenen törende kendisi için hazırlanan pastayı kesen Erdal Şafak, duygusal bir konuşma yaptı. Şafak, "Birlikte çalıştığımız sürece her bir arkadaşımı, kardeşimi üzmeden, kırmadan çalıştım. Her birinizi seviyor ve görevinizde başarılar diliyorum. Gazetemizin önümüzdeki yıllarda da hep var olması, senelerce sizlerin çalışmaları ve gayretleriyle başarıyla yayın hayatını sürdürmesini diliyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Her birinize teşekkür ediyorum" dedi. Görevi Erdal Şafak'tan devralan Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yüksel, emeklerinden dolayı Erdal Şafak'a teşekkür etti. Erdal Şafak da "Ben de size teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde tüm arkadaşlara başarılar diliyorum" diyerek Metin Yüksel'e yeni görevinde başarılar diledi. Duygusal anların yaşandığı tören sonrasında gazete çalışanları, Erdal Abileri ile fotoğraf çektirip bundan sonraki hayatında kendisine sağlık ve uzun ömür diledi.

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Babıali’nin çınarı ‘Erdal Abi’ye veda
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