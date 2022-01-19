Antalya’daki hortum felaketinde kaybolan Buse’nin babası Ahmet Acar, kızının yaş gününde yaptığı paylaşımla duygulandırdı: “Lütfen Allah rahmet eylesin demeyin. Benim Babişim yaşıyor, gelecek”
Antalya'nın Kemer ilçesinde, 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar (20) 3 yıldır bulunamadı. Baba Ahmet Acar'ın, kızı Buse'nin doğum günü olan 18 Ocak'ta yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde öğrenim gören Kader Buse Acar, 24 Ocak 2019 günü annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobille babası Ahmet Acar'ın sanayi sitesindeki dükkânına gitmek üzere evlerinden çıktı. Sanayi sitesine yaklaştıkları sırada hortumun etkisiyle otomobil dereye yuvarlandı. Sel sularına kapılıp sürüklenen otomobilde bulunan anne Ayla Acar, bağırarak yardım istedi. Anne Acar ağır yaralı kurtarılırken, arabadaki kızı sel sularında kayboldu.
3 YILDIR YOLUNU GÖZLÜYOR
Yaşanan hortum felaketinden bir gün sonra Kader Buse Acar'ın çantası Ağva Deresi'nin kayaları arasında bulundu. Buse Acar'ı bulmak için başlatılan çalışmalar 3 ay boyunca sürdü. Ancak genç kıza bir türlü ulaşılamadı. 100'üncü günde genç kız için gıyabi cenaze namazı kılındı. Baba Ahmet Acar kızı Buse'nin doğum günü olan 18 Ocak tarihinde sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Doğum gününü böyle kutlayamayacağız Babişim. Lütfen Allah rahmet eylesin yazmayın!!! LÜTFEN!!! Benim Babişim yaşıyor gelecek!!! Rabbim biliyor" yazdı. Baba Acar'ın paylaşımı herkesi duygulandırdı. 3 yıldır kızının yolunu gözleyen acılı baba, Buse'nin doğum günü fotoğraflarını paylaştı.