Bacadan yükselen dumana 465 bin TL ceza

Kocaeli Dilovası İlçesinde faaliyet gösteren bir fabrika bacasından, sabah saatlerinde çıkan kırmızı renkli duman sonrası, vatandaşlar ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yapmış olduğu incelemeler sonrasında, tank içerisine dökülen asit içerikli yüzey temizleme kimyasalı ve suyun etkileşime girmesi sonucu havaya bir miktar gaz çıkışı olduğu belirlendi. Ardından iş yerine 465 bin 585 TL para cezası uygulandı.

TEKNİK EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Kocaeli Valiliği konu ile ilgili olarak yazlı bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. "Dilovası ilçemiz sınırları içinde faaliyette bulunan bir fabrikanın bacasından farklı renkte salınımın mevcut olduğu ihbarının alınması üzerine Valimiz Seddar Yavuz'un talimat ve koordinesinde bölgeye AFAD, İtfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürülüğü teknik ekipleri yönlendirilmiştir. Olay mahallinde teknik personeller tarafından yapılan ilk inceleme ve değerlendirmeler doğrultusunda; firma tarafından üretilen tank içerisine dökülen asit içerikli yüzey temizleme kimyasalı ve suyun etkileşime girmesi sonucu havaya bir miktar gaz çıkışı olduğu, tankta meydana gelen sızıntı üzerine firma tarafından suyla karışan kimyasalın vidanjörle çektirildiği tespit edilmiştir. Meydana gelen olaydan etkilenen ve yaralanan vatandaşımız olmamakla birlikte, ilgili firmaya gerekli tebligat ve uyarılar yapılarak sebep olduğu kirlilikten dolayı 465.585 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"