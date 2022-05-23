Bağ evinde eğlence kanlı bitti

Iğdır'da yaşayan 24 yaşındaki Pınar Kızıl, önceki gün öğle saatlerinde Mahsun Abakay'ın aralarında bulunduğu 5 kişiyle Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir bağ evine eğlenmeye gitti. İddiaya göre alkol ve uyuşturucu alan grup arasında, bir süre sonra tartışma çıktı.Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran evli ve bir çocuk babası 24 yaşındaki Mahsun Abakay, Pınar Kızıl'ı başından vurarak öldürdü.Ardından, 112 Acil Servis'i arayarak ihbarda bulunan grup, olay yerinden kaçtı. Akşam saatlerinde bağ evine gelen ekipler, Kızıl'ın cansız bedenine ulaştı. Hemen harekete geçen Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Mahsun Abakay ve diğer 4 arkadaşını gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler sorguya alınırken, genç kızın cansız bedeni ise otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.