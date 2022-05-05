Bağ evinde korkunç cinayet! Aracının içinde kurşuna dizdiler

Gaziantep'in Şehitkâmil ilçesinin Bilek mahallesinde meydana gelen olayda, Kureyş Nur'a ait bağ evinin yakınında cansız yatan bir kişi görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede araçta bulunan 22 yaşındaki Emirhan Nur kurşunlanarak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Emirhan Nur'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, jandarma cinayeti işleyen kişi veya kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Emirhan Nur'un cenazesinin otopsinin ardından Gaziantep Asri Mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.