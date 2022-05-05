Haberler Yaşam Haberleri Bağ evinde korkunç cinayet! Aracının içinde kurşuna dizdiler
Giriş Tarihi: 5.5.2022 15:40 Son Güncelleme: 5.5.2022 15:50

Bağ evinde korkunç cinayet! Aracının içinde kurşuna dizdiler

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Bağ evinde korkunç cinayet! Aracının içinde kurşuna dizdiler

Gaziantep’te bağ evine giden bir kişi, evin girişinde aracının içinde kurşunlanarak öldürüldü.

Gaziantep'in Şehitkâmil ilçesinin Bilek mahallesinde meydana gelen olayda, Kureyş Nur'a ait bağ evinin yakınında cansız yatan bir kişi görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede araçta bulunan 22 yaşındaki Emirhan Nur kurşunlanarak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Emirhan Nur'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, jandarma cinayeti işleyen kişi veya kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Emirhan Nur'un cenazesinin otopsinin ardından Gaziantep Asri Mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
Mikro kameralı sapık bankacı! Şoke eden yöntem internet sitesinde ortaya çıktı
Alman basını: Ekonomide Türkiye mucizesi
Sosyal medya paylaşımları büyük tepki çekmişti! 4 öğretmen açığa alındı
Son dakika: Ucuz gıda seferberliği başlıyor! Ürün takip sistemi cebe giriyor
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
Türk kaptanın mucize kurtuluşu! Denizde 2.5 gün yaşadı
Liyakatli ve kurnaz
Beşiktaş'tan flaş Cyle Larin kararı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bağ evinde korkunç cinayet! Aracının içinde kurşuna dizdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA