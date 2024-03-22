Bagajdaki cesetle sabaha kadar tur attılar

İzmir'de, önceki akşam saatlerinde Bornova ilçesindeki bir polis merkezine giden Enes Ö., (24), özel hastanenin otoparkında bir otomobilin bagajında ceset olduğunu ihbar etti. Olay yerine giden ekipler, Enes Ö.'nün verdiği bilgiler doğrultusunda yaptıkları incelemede 3 kurşunla başından vurularak öldürülmüş haldeki cesedin, kuyumcu Bekir Bozar'a (68) ait olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Enes Ö. ise cinayeti, Ferhat B.'nin işlediğini itiraf etti. Bunun üzerine polis, Ferhat B.'yi aramaya başladı. Ferhat B.'nin olaydan sonra borçlu olduğu 14 kişiye altın karşılığında ödeme yaptığı ortaya çıktı.