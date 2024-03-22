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Giriş Tarihi: 23.3.2024

Bagajdaki cesetle sabaha kadar tur attılar

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Bagajdaki cesetle sabaha kadar tur attılar
İzmir'de, önceki akşam saatlerinde Bornova ilçesindeki bir polis merkezine giden Enes Ö., (24), özel hastanenin otoparkında bir otomobilin bagajında ceset olduğunu ihbar etti. Olay yerine giden ekipler, Enes Ö.'nün verdiği bilgiler doğrultusunda yaptıkları incelemede 3 kurşunla başından vurularak öldürülmüş haldeki cesedin, kuyumcu Bekir Bozar'a (68) ait olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Enes Ö. ise cinayeti, Ferhat B.'nin işlediğini itiraf etti. Bunun üzerine polis, Ferhat B.'yi aramaya başladı. Ferhat B.'nin olaydan sonra borçlu olduğu 14 kişiye altın karşılığında ödeme yaptığı ortaya çıktı.
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Bagajdaki cesetle sabaha kadar tur attılar
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