Bağcılar Belediyesi ile Kırgızistan’ın Jeti Oğuz Belediyesi “kardeş şehir” oldu

Belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Bağcılar Belediyesi, Kırgızistan'ın Jeti Oğuz (Ögüz) şehrinin belediye başkanı Ermen Bahavadınov ile beraberindeki heyeti ağırladı. Yetkililer tarafından karşılanan misafirler, çalışmaları yerinde görmek adına belediye binasında incelemelerde bulundular. Daha sonra Bağcılar Belediyesi ile Jeti Oğuz (Ögüz) Belediyesi "kardeş şehir" protokolü imzalandı. Törene Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile Jeti Ögüz Belediye Başkanı Ermen Bahavadınov'un da bulunduğu Kırgız heyeti katıldı.

YURT DIŞINDA 25 KARDEŞ BELEDİYEMİZ BULUNUYOR

Kardeş şehir protokolü eğitim, kültür, sanat, spor ve yerel yönetim gibi pek çok konudaki iş birliğini içeriyor. Bağcılar Belediyesi olarak yurt dışında 25 belediyeyle kardeş şehir olduklarını söyleyen Özdemir, "İki devlet ve iki millet olarak var olan kardeşliğimizi iki şehir belediye başkanı olarak resmileştirme fırsatına bugün sahip olduk. Bu vesileyle inşallah hem Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar'daki vatandaşlarımız adına hem de Jet Ögüz belediye başkanımız ve oradaki vatandaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.