Haberler Yaşam Haberleri Bağcılar Belediyesi ile Kırgızistan’ın Jeti Oğuz Belediyesi “kardeş şehir” oldu
Giriş Tarihi: 13.2.2024 16:25 Son Güncelleme: 13.2.2024 17:49

Bağcılar Belediyesi ile Kırgızistan’ın Jeti Oğuz Belediyesi “kardeş şehir” oldu

Kırgızistan’ın Jeti Oğuz (Ögüz) şehrinden gelen ve içerisinde Jeti Ögüz Belediye Başkanı Ermen Bahavadınov’un da bulunduğu bir heyet Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye binasında incelemelerde bulunan misafirler, daha sonra Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile “Kardeş şehir” protokolü imzaladı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bağcılar Belediyesi ile Kırgızistan’ın Jeti Oğuz Belediyesi “kardeş şehir” oldu

Belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Bağcılar Belediyesi, Kırgızistan'ın Jeti Oğuz (Ögüz) şehrinin belediye başkanı Ermen Bahavadınov ile beraberindeki heyeti ağırladı. Yetkililer tarafından karşılanan misafirler, çalışmaları yerinde görmek adına belediye binasında incelemelerde bulundular. Daha sonra Bağcılar Belediyesi ile Jeti Oğuz (Ögüz) Belediyesi "kardeş şehir" protokolü imzalandı. Törene Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile Jeti Ögüz Belediye Başkanı Ermen Bahavadınov'un da bulunduğu Kırgız heyeti katıldı.

YURT DIŞINDA 25 KARDEŞ BELEDİYEMİZ BULUNUYOR

Kardeş şehir protokolü eğitim, kültür, sanat, spor ve yerel yönetim gibi pek çok konudaki iş birliğini içeriyor. Bağcılar Belediyesi olarak yurt dışında 25 belediyeyle kardeş şehir olduklarını söyleyen Özdemir, "İki devlet ve iki millet olarak var olan kardeşliğimizi iki şehir belediye başkanı olarak resmileştirme fırsatına bugün sahip olduk. Bu vesileyle inşallah hem Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar'daki vatandaşlarımız adına hem de Jet Ögüz belediye başkanımız ve oradaki vatandaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bağcılar Belediyesi ile Kırgızistan’ın Jeti Oğuz Belediyesi “kardeş şehir” oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA