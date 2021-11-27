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Giriş Tarihi: 27.11.2021 20:11

Bağcılar Belediyesi, Sürdürülebilirlik İş Ödülü’nü aldı!

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Bağcılar Belediyesi, Sürdürülebilirlik İş Ödülü’nü aldı!

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen “Sustainable Business Awards 2021” (Sürdürülebilir İş Ödülleri 2021) kapsamında Bağcılar Belediyesi’nin “Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma” projesi ödüle layık görüldü. Ödül için teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, “Yeni bir tesis daha ilave ederek bu çalışmalarımızı daha ileri bir noktaya taşıyabileceğiz” dedi.

Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yapan, ortak geleceğimize sahip çıkan iş modellerini, projeleri vurgulayarak, iş dünyası için rol modelleri paylaşmak amacıyla Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Sustainable Business Awards 2021 (Sürdürülebilir İş Ödülleri 2021) ödülleri sahiplerini buldu.

15 kategoride finale kalan projeler arasından Bağcılar Belediyesi'nin "Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma" projesi "Atık Yönetimi" kategorisinde ödül kazandı. Daha iyi gelecek için birçok projenin ödüllendirildiği iş ödülleri bu yıl Kovid-19 şartları nedeniyle 'online' gerçekleşti.

GÜZEL ÇALIŞMALAR ORTAYA KOYUYORUZ

Ödül törenine zoom üzerinden canlı olarak bağlanan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Güzel bir konuda bizlere layık görülen bu ödül için de başta jüri olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle sürdürülebilir çevre ve geri dönüşümle alakalı Bağcılar Belediyesi olarak bakanlığımızla, kamu kurumlarıyla ve tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte geri dönüşüm tesislerimizle beraber güzel çalışmalar ortaya koyuyoruz. İnşallah bunu yeni bir tesisimizi ilave ederek de daha ileri bir noktaya taşıyabileceğiz" dedi.


Atık Yönetimi konusunda Bağcılar Belediyesi bünyesi, ambalaj atıklarının geri dönüşümü, atık pillerin geri dönüşümü, bitkisel atık yağların geri dönüşümü, giysi atıklarının geri dönüşümü ve ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşümüne yönelik hizmet veriyor.

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Bağcılar Belediyesi, Sürdürülebilirlik İş Ödülü’nü aldı!
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