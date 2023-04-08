Bağcılar ekibi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Asrın deprem felaketine yardıma koşan ve İstanbul'a dönüş yolunda trafik kazasında ölen Bağcılar Belediyesi personeli gözyaşları arasında toprağa verildi. Bağcılar Belediyesi ekibi, Malatya'daki çalışmalara katıldıktan sonra önceki gün İstanbul'a doğru yola çıktı. Ekibin içinde bulunduğu otobüs, Kayseri Pınarbaşı'da devrildi. Biri çocuk 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Ölenler için dün ilk olarak Bağcılar Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay ile Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de katıldı.Kaymakam Uçgun, "Arkadaşlarımız orada bir derde derman olma gayreti içinde oldular. Güzel bir amaç için gittiler ve güzel bir uğurda vefat ettiler" dedi. Başkan Özdemir ise, "Arkadaşlarımızın tamamı gönüllü bir şekilde, bizim herhangi bir 'Siz gidin' talimatımız olmadan, 'Kim gider?' dediğimizde sağına soluna bakmadan 'Ben giderim' diyen kardeşlerimizden oluşan bir gruptu" diye konuştu. Kazada ölen 10 yaşındaki Hilmi Eymen Dinleyici, deprem bölgesinde bulunan babasını çok özlediği için yanına gitmişti. Aynı kazadan yaralı kurtulan baba Ensan Dinleyici, tekerlekli sandalyede geldiği camide evladını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı. Atakan Sırbudak Büyükçekmece'de, Hayri Ay Kayabaşı'nda, Hilmi Eymen Dinleyici ise Güngören Köyiçi Mezarlığı'nda defnedildi.